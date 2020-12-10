Тихонов раскритиковал Губерниева за получение ордена Невского

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что комментатор Дмитрий Губерниев не должен был получать орден Александра Невского.

Журналист получил награду 9 декабря и поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку его деятельности.

"Спасибо президенту РФ за высокую оценку моего комментаторского труда! Вперед, Россия!" - написал Губерниев.

Тихонов заявил, что журналист должен был отказаться от такой награды.