Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил, что комментатор Дмитрий Губерниев не должен был получать орден Александра Невского.
Журналист получил награду 9 декабря и поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку его деятельности.
"Спасибо президенту РФ за высокую оценку моего комментаторского труда! Вперед, Россия!" - написал Губерниев.
Тихонов заявил, что журналист должен был отказаться от такой награды.
"Это кошмар какой-то! Если бы мне дали Невского, то я бы отказался! Как бы я потом людям в глаза смотрел?" - приводит Sports.ru слова Тихонова.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.