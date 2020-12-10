Биатлонистка Сливко рассказала о печальных последствиях COVID-19

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о резком ухудшении результатов после того, как переболела коронавирусом. В Instagram спортсменка опубликовала тренировку накануне заражения и уточнила, что больше так не может бежать на лыжах.

"После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя. Я не могу бежать вообще. Я еду с тренировочной скоростью", — написала Сливко.

Биатлонистка добавила, что показывать результаты ей помогает хорошая стрельба, но пока она не может порадовать болельщиков победами.

"Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе", — отметила Сливко.

Сливко в прошлом сезоне выступала в составе сборной России в Кубке IBU, где четыре раза поднималась на подиум.

В этом сезоне Сливко приняла участие в пяти гонках Кубка России на этапах в Ханты-Мансийске и Увате. Спортсменка не поднималась выше пятого места.