Шведский лыжник дисквалифицирован за ставку на свою гонку

Шведский лыжник Макс Новак заработал отстранение от соревнований из-за ставки на собственную гонку. Лыжная ассоциация Швеции дисквалифицировала спортсмена на один месяц, до 9 января.

Про ставку проболтался сам спортсмен. После победы в 15-километровой гонке он в интервью заявил, что ставил на то, что первое место займёт его соперник Уильям Поромя, но теперь досчитался денег.

Лыжникам запрещено делать ставки по правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS). Новак остался доволен мягким решением шведской федерации, так как сможет принять участие в гонке в Швейцарии.