Стала известна дата жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Ньоне. Мероприятие пройдёт 14 декабря и начнётся в 14.00 по московскому времени.

Ранее стали известны все участники плей-офф турнира. 16 команд перед жеребьёвкой будут разделены на сеянных и несенянных. В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной страны, а также те, которые играли в одной группе.

Сеянные

"Ливерпуль" (Англия).

"Манчестер Сити" (Англия).

"Челси" (Англия).

"Бавария" (Германия).

"Боруссия" Д (Германия).

"Реал" (Испания).

"ПСЖ" (Франция).

"Ювентус" (Италия).

Несеянные

"Атлетико" (Испания).

"Севилья" (Испания).

"Барселона" (Испания).

"Лейпциг" (Германия).

"Боруссия" М (Германия).

"Лацио" (Италия).

"Аталанта" (Италия).

"Порту" (Португалия).

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16, 17, 23 или 24 февраля, ответные - 9, 10, 16 или 17 марта.

После завершения 1/8 финала, 19 марта, состоится жеребьёвка оставшихся раундов плей-офф. Финал запланирован на 29 мая на стамбульском стадионе "Ататюрк".