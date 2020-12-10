Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в Ньоне. Мероприятие пройдёт 14 декабря и начнётся в 14.00 по московскому времени.
Ранее стали известны все участники плей-офф турнира. 16 команд перед жеребьёвкой будут разделены на сеянных и несенянных. В 1/8 финала не могут встретиться команды из одной страны, а также те, которые играли в одной группе.
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 16, 17, 23 или 24 февраля, ответные - 9, 10, 16 или 17 марта.
После завершения 1/8 финала, 19 марта, состоится жеребьёвка оставшихся раундов плей-офф. Финал запланирован на 29 мая на стамбульском стадионе "Ататюрк".
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