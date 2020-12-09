В "Формуле-1" задумались о лишении Мазепина суперлицензии

Журналист пресс-службы "Формулы-1" Марк Хьюз предложил лишить россиянина Никиту Мазепина возможности выступать в "Королевских гонках". По его мнению, отобрать суперлицензию у гонщика на один год необходимо после скандала с публикованием видео.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Мазепин пристаёт к знакомой девушке в автомобиле. Гонщик извинился перед аудиторией, а девушка по имени Андреа заявила, что снятое на видео — это шутка.
По мнению Хьюза, "Формула-1" в праве лишить пилота лицензии за то, что он нанёс вред этому виду спорта.
"Было бы вполне уместно лишить Мазепина гоночной лицензии на год за то, что он навредил репутации "Форумлы-1", — написал Хьюз в Twitter.
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