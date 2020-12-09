Тренер Вебо перед скандалом назвал румынских арбитров цыганами

Румынский спортивный журналист Эмануэль Рошу раскрыл неизвестные ранее подробности расистского скандала вокруг матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Башакшехиром". По его сведениям, конфликтовать с рефери начала турецкая команда.

Рошу в Twitter утверждает, что Пьер Вебо, который обвинил судей в расизме, со второй минуты игры начал называть арбитров цыганами. Кроме того, слово "negru" использовал не судья Колтеску, о чём сообщалось ранее, а другой помощник арбитра Октавиан Совре.

Также Рошу опубликовал видеофрагмент встречи, на котором слышно, как один из игроков произносит фразу:

"В моей стране румыны — цыгане!"

Журналист уточнил, что не знает, кто из футболистов говорит такие слова.

Встреча была остановлена после того, как Вебо и футболист "Башакшехира" Демба Ба обвинили арбитров в расизме. Игроки отказались продолжать матч. УЕФА перенёс игру на среду, а также заменил бригаду арбитров.