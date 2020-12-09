Эрдоган отреагировал на межнациональный скандал в матче Лиги чемпионов

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что во Франции усиливается расистская риторика. Так глава государства отреагировал на события вокруг матча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Башакшехир".

Игра была прервана после того, как румынский арбитр обозначил камернуского тренера "Башакшехира" Пьера Вебо словом "negru", что в переводе с румынского значит "чёрный". Игроки турецкой команды отказались продолжать встречу. УЕФА принял решение доиграть матч в среду с другой бригадой арбитров.

Эрдоган призвал УЕФА разобраться в ситуации, после чего переключился на Францию.