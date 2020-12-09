Губерниев получил орден Александра Невского

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о получении ордена Александра Невского. В Telegram журналист опубликовал фотографию с наградой.

"Орден Александра Невского! Служу России!" - написал Губерниев.

О других подробностях награждения Губериниева ничего неизвестно. Основанием для награждения является следующее: