Губерниев получил орден Александра Невского

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о получении ордена Александра Невского. В Telegram журналист опубликовал фотографию с наградой.
"Орден Александра Невского! Служу России!" - написал Губерниев.
О других подробностях награждения Губериниева ничего неизвестно. Основанием для награждения является следующее:
"Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности".
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