Телегин и Пелагея будут делить имущество в следующем году

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин завершили бракоразводный процесс. Решение сегодня вынес Никулинский суд Москвы.

Суд назначил алименты в пользу Пелагеи и их дочери Таисии. Хоккеист будет выплачивать 25% от своего дохода. Половина суммы поступит на счёт ребёнка, вторая часть - бывшей жене спортсмена.

Кроме того, в отдельное производство выделен спор о разделе имущества Пелагеи и Телегина. Суд рассмотрит этот вопрос в следующем году, так как у сторон большие расхождения.

"Поэтому процесс будет долгим, быстро все решить не получается", - приводит "РИА Новости" слова адвоката хоккеиста Ирины Петровой.

Пелагея и Телегин состояли в браке с 2016 года.