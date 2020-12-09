Кокорин готовится к принципиальным матчам с "Сочи" и "Зенитом"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин восстановился от травмы и готовится к ближайшим матчам команды. Красно-белые 12 декабря сыграют против "Сочи", а 16-го числа с "Зенитом". Обе игры пройдут на выезде.

По словам главы пресс-службы "Спартака" Антона Фетисова, Кокорин занимается в общей группе. Травму футболист получил в матче против "Ротора" (2:0) и пропустил игру с "Тамбовом" (5:1).

"Кокорин восстановился и готовится в общей группе, чтобы сыграть с "Сочи" и "Зенитом", — сказал Фетисов.

"Сочи" и "Зенит" — две предыдущие команды Кокорина. В "Спартак" форвард перешёл после завершения контракта с питерским клубом.