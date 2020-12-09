Британцы осудили игроков "Краснодара", не преклонивших колено в Лондоне

Британские болельщики и эксперты обсуждают поступок нескольких игроков "Краснодара" перед матчем Лиги чемпионов против "Челси" в Лондоне. Некоторые футболисты отказались участвовать в акции коленопреклонения в поддержку "Black Lives Matter".
Речь идёт о Кристиане Рамиресе, Александре Мартыновиче и Игоре Смольникове. Также не поддержал акцию главный тренер краснодарцев Мурад Мусаев. В тот же момент все игроки "Челси" и тренер Фрэнк Лэмпард колено преклонили.
Обозреватель Goal Низаар Кинселла отметил этот эпизод в Twitter, после чего многие болельщики выступили с осуждением футболистов "Краснодара".
"Они унизили всех", - написал один из фанатов.
"Вы же говорите про русских. Там сильная история расизма", - утверждает другой.
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