Экс-игрок "Ливерпуля" поддержал румынского судью в расистском скандале

Бывший игрок "Ливерпуля" и "Ньюкасла" Джон Барнс подвергся шквалу критики после своего сообщения в Twitter о расистском скандале в матче "ПСЖ" — "Башакшехир". Экс-футболист поддержал румынского арбитра, которого обвинили в проявлении расизма против тренера турецкой команды Пьера Вебо.

Темнокожий британец в Twitter заявил, что румынский арбитр правильно поступил, назвав камерунца "чёрным парнем". После этого Барнсу пришлось отбиваться от десятка гневных сообщений.

"Одного из тренеров удаляют с поля. Главный судья спрашивает у резервного, кого он должен удалить. Кто-нибудь может объяснить мне, как резервный судья должен был описать этого тренера, кроме как "чёрный"? Он ведь не знает всех имен, у тренеров нет номеров. Я — чернокожий и не вижу здесь расизма", — написал Барнс.

Позже экс-футболист уточнил, что чернокожие люди не должны стесняться того, что их называют "чёрными".

Матч "ПСЖ" - "Башакшехир" был остановлен после того, как турецкая команда ушла с поля. Игра будет продолжена сегодня вечером.