Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на сообщение о санкциях МОК в адрес Национального олимпийского комитета Белоруссии. Организацию возглавляет Александр Лукашенко, который теперь не сможет присутствовать на Олимпийских играх.
Санкции МОК в отношении Лукашенко, его сына Виктора, который является вице-президентом НОК, и члена исполкома организации Дмитрия Баскова действуют до февраля. Тогда должны пройти выборы нового руководства НОК Белоруссии.
По словам Пескова, Кремль сожалеет о решении МОК и дорожит отношениями с Белоруссией.
"Мы очень сожалеем в связи с таким решением. И вместе с тем мы дорожим нашими отношениями с республикой Белоруссия, которые многогранны и которые, в том числе, включают в себя и сотрудничество в области спорта", - приводит "РИА Новости" слова Пескова.
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.