В Кремле отреагировали на санкции МОК в отношении Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на сообщение о санкциях МОК в адрес Национального олимпийского комитета Белоруссии. Организацию возглавляет Александр Лукашенко, который теперь не сможет присутствовать на Олимпийских играх.

Санкции МОК в отношении Лукашенко, его сына Виктора, который является вице-президентом НОК, и члена исполкома организации Дмитрия Баскова действуют до февраля. Тогда должны пройти выборы нового руководства НОК Белоруссии.

По словам Пескова, Кремль сожалеет о решении МОК и дорожит отношениями с Белоруссией.