"Тамбов" пошутил про уход Газизова из "Спартака"

Футбольный клуб "Тамбов" отреагировал на увольнение генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. Об отставке функционера было объявлено через три дня после матча красно-белых с тамбовской командой (5:1).
История с генеральным директором "Спартака" повторилась через пять месяцев после увольнения Томаса Цорна. Тогда швейцарец покинул клуб через три дня после игры с "Тамбовом" (2:3).
"Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли", - говорится в сообщении "Тамбова" в Twitter.
@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли🤔 pic.twitter.com/xDj6bOTFvt— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020
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