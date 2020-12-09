"Тамбов" пошутил про уход Газизова из "Спартака"

Футбольный клуб "Тамбов" отреагировал на увольнение генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. Об отставке функционера было объявлено через три дня после матча красно-белых с тамбовской командой (5:1).

История с генеральным директором "Спартака" повторилась через пять месяцев после увольнения Томаса Цорна. Тогда швейцарец покинул клуб через три дня после игры с "Тамбовом" (2:3).

"Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли", - говорится в сообщении "Тамбова" в Twitter.