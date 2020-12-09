Медведева объяснила, почему пропустит чемпионат России

Фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему не выступит на чемпионате России. Турнир состоится в конце декабря в Челябинске.

По словам Медведевой, причина того, что зрители в этом году не увидели её на льду, — проблемы со здоровьем. Осенью спортсменка лечила спину, а затем сильно заболела, к чему добавился коронавирус.

"Пришлось много времени провести в клиниках. После того как спина почувствовала себя лучше и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела. Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьёзным поражением лёгких. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лёд только 8 декабря", — приводит ТАСС слова Медведевой.

Таким образом, Медведева полностью пропустит сезон. Фигуристка не выступит в финале Кубка России из-за того, что не приняла участие ни в одном из этапов. Также она не сможет заявиться на международные соревнования, так как не будет выходить на лёд на чемпионате России.