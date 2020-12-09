Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила предварительный состав участников чемпионата России-2021. Турнир пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.
В число участников в женском катании включены спортсменки, которые не смогли выступить на двух этапах Кубка России. Это Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, переболевшие COVID-19. Вместе с тем нет Евгении Медведевой, которая не выступила ни на одном из этапов.
Полностью список участников чемпионата России можно посмотреть здесь.
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