Стал известен состав участников чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила предварительный состав участников чемпионата России-2021. Турнир пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря.

В число участников в женском катании включены спортсменки, которые не смогли выступить на двух этапах Кубка России. Это Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная, переболевшие COVID-19. Вместе с тем нет Евгении Медведевой, которая не выступила ни на одном из этапов.

Участники чемпионата России по фигурному катанию

Камила Валиева.

Алёна Косторная.

Елизавета Туктамышева.

Анастасия Гулякова.

Станислава Константинова.

Валерия Костина.

Станислава Молчанова.

Елизавета Нугуманова.

Софья Самодурова.

Мария Талалайкина.

Анастасия Тараканова.

Александра Трусова.

Дарья Усачёва.

Анна Фролова.

Майя Хромых.

Ксения Цибинова.

Валерия Шульская.

Анна Щербакова.

Полностью список участников чемпионата России можно посмотреть здесь.