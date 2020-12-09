FIS внесла изменения в календарь Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об изменениях в календаре Кубка мира по лыжным гонкам. После консультаций с организаторами шведского этапа было решено перенести его на другие даты, чтобы сократить количество переездов.

Этап в Ульрисехамне был перенесен с 16-17 января на 6-7 февраля.

"Со всеми заинтересованными сторонами договорились о переносе соревнований", - говорится в сообщении FIS.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам