Россияне отреагировали на призыв выгнать команду с гандбольного Евро

В женской сборной России по гандболу отреагировали на призывы отстранить команду с чемпионата Европы 2020 года. Скандал произошёл после того, как в Сети появился ролик, на котором российские гандболистки в раздевалке играют в контактные игры.

В частности, спортсменки передавали ложку друг другу, не используя рук. В зарубежных командах не поняли такого видео. В датской федерации опасаются, что такой инцидент может поставить под угрозу весь чемпионат Европы. Норвежцы же попросили международную федерацию дисквалифицировать Россию, если это возможно.

Пресс-атташе российской команды Дмитрий Христич заявил, что команда не нарушила никаких санитарных норм.

"Невероятно слышать такие призывы. Это командное мероприятие было проведено в соответствии с регламентом. Мы были в отведённой для собраний комнате отеля", — приводит VG слова Христича.

Сборная России на чемпионате Европы по гандболу

Российская команда одержала в предварительном раунде три победы над Испанией, Швецией и Чехией. Во втором этапе россиянки сыграют против Черногории, Франции и Дании.

Из группы две команды выйдут в полуфинал, третья будет играть в матче за 5-е место, которое даёт путёвку на чемпионат мира.

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