Резцова заявила, что никогда не принимала допинг

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в очередной раз отказалась от своих слов про употребление допинга. Во вторник издание Sports. ru опубликовало интервью бывшей спортсменки, вызвавшее скандал.

Резцова заявила, что после возвращения в спорт в 1996 году использовала допинг, а перед Олимпиадой-88 в Калгари врачи делали спортсменам переливание крови.

Позже Резцова отказалась от своих слов и заявила, что всё "выдумали журналюги". Сегодня бывшая спортсменка снова коснулась этой темы и заявила, что никогда не принимала допинг. Чемпионка даже готова судиться с теми, кто пишет про допинг в российском спорте.

"Мои ли это слова? Я не помню просто такого, кому я озвучивала. Я лишь озвучила, что у нас была докторская программа — помощь спортсменам. И все!" — приводит "КП" слова Резцовой.

Спортсменка уточнила, что доктора использовали не запрещённые вещества, а "восстановители" и витамины.