Румынский арбитр объяснил, как начался расистский скандал в Париже

Румынский футбольный судья Себастьян Колцеску рассказал о том, из-за чего начался скандал во время матча Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Башакшехир". Игра была прервана на 16-й минуте после того, как арбитра обвинили в расизме.

По версии игроков турецкой команды резервный арбитр Колцеску назвал помощника главного тренера Пьера Вебо "негром", обращаясь к главному рефери. Из-за этого "Башакшехир" ушёл с поля и не вернулся. Матч будет доигран сегодня вечером.

По словам Колцеску, он не хотел оскорбить Вебо и вообще не является расистом. Арбитр уточнил, что использовал слово "negru", которое в румынском языке означает "чёрный". По мнению рефери, его неправильно поняли представители "Башакшехира".

"Румынское слово negru означает "чёрный". Я вовсе не расист", — приводит GFFN слова Колцеску.

Румынская пресса встала на защиту своего арбитра. Журналисты утверждают, что в том значении, в котором Колцеску употребил слово "negru", фраза звучит как "темнокожий парень". Для оскорбительного обозначения темнокожих в румынском языке есть другое выражение.