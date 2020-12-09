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Стало известно расписание российской группы отбора ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА опубликовал расписание отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Сборная России в 2021 году проведёт матчи против Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Стало известно расписание российской группы отбора ЧМ-2022

Команда Станислава Черчесова начнёт отбор выездным матчем против Мальты, а завершит выступления в Хорватии. В марте состоятся три игры, в сентябре - ещё три, в октябре и ноябре - по две.

Путёвку на ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая сборная примет участие в плей-офф, который состоится в марте 2022 года.

Отборочный турнир ЧМ-2022, Европа

1-й тур

  • 24 марта 22:45. Словения - Хорватия.
  • 24 марта 22:45. Кипр - Словакия.
  • 24 марта 22:45. Мальта - Россия.

2-й тур

  • 27 марта 17:00. Россия - Словения.
  • 27 марта 20:00. Хорватия - Кипр.
  • 27 марта 22:45. Словакия - Мальта.

3-й тур

  • 30 марта 21:45. Словакия - Россия.
  • 30 марта 21:45. Кипр - Словения.
  • 30 марта 21:45. Хорватия - Мальта.

4-й тур

  • 1 сентября 21:45. Россия - Хорватия.
  • 1 сентября 21:45. Словения - Словакия.
  • 1 сентября 21:45. Мальта - Кипр.

5-й тур

  • 4 сентября 16:00. Кипр - Россия.
  • 4 сентября 19:00. Словения - Мальта.
  • 4 сентября 21:45. Словакия - Хорватия.

6-й тур

  • 7 сентября 21:45. Хорватия - Словения.
  • 7 сентября 21:45. Словакия - Кипр.
  • 7 сентября 21:45. Россия - Мальта.

7-й тур

  • 8 октября 21:45. Россия - Словакия.
  • 8 октября 21:45. Кипр - Хорватия.
  • 8 октября 21:45. Мальта - Словения.

8-й тур

  • 11 октября 21:45. Хорватия - Словакия.
  • 11 октября 21:45. Словения - Россия.
  • 11 октября 21:45. Кипр - Мальта.

9-й тур

  • 11 ноября 19:00. Россия - Кипр.
  • 11 ноября 21:45. Словакия - Словения.
  • 11 ноября 21:45. Мальта - Хорватия.

10-й тур

  • 14 ноября 16:00 Хорватия - Россия.
  • 14 ноября 16:00. Словения - Кипр.
  • 14 ноября 16:00. Мальта - Словакия.
Автор: Артём Пермяков
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