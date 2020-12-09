Стало известно расписание российской группы отбора ЧМ-2022

УЕФА опубликовал расписание отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Сборная России в 2021 году проведёт матчи против Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Команда Станислава Черчесова начнёт отбор выездным матчем против Мальты, а завершит выступления в Хорватии. В марте состоятся три игры, в сентябре - ещё три, в октябре и ноябре - по две.

Путёвку на ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая сборная примет участие в плей-офф, который состоится в марте 2022 года.

Отборочный турнир ЧМ-2022, Европа

1-й тур

24 марта 22:45. Словения - Хорватия.

24 марта 22:45. Кипр - Словакия.

24 марта 22:45. Мальта - Россия.

2-й тур

27 марта 17:00. Россия - Словения.

- Словения. 27 марта 20:00. Хорватия - Кипр.

27 марта 22:45. Словакия - Мальта.

3-й тур

30 марта 21:45. Словакия - Россия .

. 30 марта 21:45. Кипр - Словения.

30 марта 21:45. Хорватия - Мальта.

4-й тур

1 сентября 21:45. Россия - Хорватия.

- Хорватия. 1 сентября 21:45. Словения - Словакия.

1 сентября 21:45. Мальта - Кипр.

5-й тур

4 сентября 16:00. Кипр - Россия .

. 4 сентября 19:00. Словения - Мальта.

4 сентября 21:45. Словакия - Хорватия.

6-й тур

7 сентября 21:45. Хорватия - Словения.

7 сентября 21:45. Словакия - Кипр.

7 сентября 21:45. Россия - Мальта.

7-й тур

8 октября 21:45. Россия - Словакия.

- Словакия. 8 октября 21:45. Кипр - Хорватия.

8 октября 21:45. Мальта - Словения.

8-й тур

11 октября 21:45. Хорватия - Словакия.

11 октября 21:45. Словения - Россия .

. 11 октября 21:45. Кипр - Мальта.

9-й тур

11 ноября 19:00. Россия - Кипр.

- Кипр. 11 ноября 21:45. Словакия - Словения.

11 ноября 21:45. Мальта - Хорватия.

10-й тур