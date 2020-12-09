Стало известно расписание российской группы отбора ЧМ-2022
УЕФА опубликовал расписание отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Сборная России в 2021 году проведёт матчи против Хорватии, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.
Команда Станислава Черчесова начнёт отбор выездным матчем против Мальты, а завершит выступления в Хорватии. В марте состоятся три игры, в сентябре - ещё три, в октябре и ноябре - по две.
Путёвку на ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая сборная примет участие в плей-офф, который состоится в марте 2022 года.
Отборочный турнир ЧМ-2022, Европа
1-й тур
- 24 марта 22:45. Словения - Хорватия.
- 24 марта 22:45. Кипр - Словакия.
- 24 марта 22:45. Мальта - Россия.
2-й тур
- 27 марта 17:00. Россия - Словения.
- 27 марта 20:00. Хорватия - Кипр.
- 27 марта 22:45. Словакия - Мальта.
3-й тур
- 30 марта 21:45. Словакия - Россия.
- 30 марта 21:45. Кипр - Словения.
- 30 марта 21:45. Хорватия - Мальта.
4-й тур
- 1 сентября 21:45. Россия - Хорватия.
- 1 сентября 21:45. Словения - Словакия.
- 1 сентября 21:45. Мальта - Кипр.
5-й тур
- 4 сентября 16:00. Кипр - Россия.
- 4 сентября 19:00. Словения - Мальта.
- 4 сентября 21:45. Словакия - Хорватия.
6-й тур
- 7 сентября 21:45. Хорватия - Словения.
- 7 сентября 21:45. Словакия - Кипр.
- 7 сентября 21:45. Россия - Мальта.
7-й тур
- 8 октября 21:45. Россия - Словакия.
- 8 октября 21:45. Кипр - Хорватия.
- 8 октября 21:45. Мальта - Словения.
8-й тур
- 11 октября 21:45. Хорватия - Словакия.
- 11 октября 21:45. Словения - Россия.
- 11 октября 21:45. Кипр - Мальта.
9-й тур
- 11 ноября 19:00. Россия - Кипр.
- 11 ноября 21:45. Словакия - Словения.
- 11 ноября 21:45. Мальта - Хорватия.
10-й тур
- 14 ноября 16:00 Хорватия - Россия.
- 14 ноября 16:00. Словения - Кипр.
- 14 ноября 16:00. Мальта - Словакия.