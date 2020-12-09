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УЕФА назначил новых арбитров на матч "ПСЖ" после расистского скандала

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА назначил новую бригаду арбитров на матч шестого тура Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и турецким "Башакшехиром". Игра будет доиграна сегодня после того, как во вторник не была завершена из-за расистского скандала.

УЕФА назначил новых арбитров на матч "ПСЖ" после расистского скандала

"ПСЖ" — "Башакшехир": новая бригада арбитров

  • Главный судья — Данни Маккели (Голландия);
  • Ассистенты арбитра — Марио Дикс (Голландия), Марцин Бонек (Польша).
  • Резервный судья — Бартош Франковский (Польша).
  • Видеоассистенты арбитра — Марко Ди Белло (Италия), Маурицио Мариани (Италия).

Расистский скандал в Париже

Игра "ПСЖ" и "Башакшехира" была остановлен на 16-й минуте после того, как на поле произошло столкновение между футболистами. Скамейка турецкой команды начала высказывать возмущение действиями арбитра, который не показал сопернику карточку.

В это время главный арбитр из Румынии Овидиу Хацеган спросил у резервного рефери, что произошло. Ассистент Себастьян Колцеску ответил, что необходимо удалить за пределы поля помощника тренера турецкого клуба Пьера Вебо, назвав его словом "negru".

Румынская пресса отмечает, что на румынском языке выражение рефери означает "темнокожий", но рефери обвинили в расизме. Сначала высказал возмущение сам Вебо, после чего подключился футболист Демба Ба.

"Почему ты сказал "удалить чёрного парня"? На белого парня ты говоришь просто "удалить парня". Почему тогда ты говоришь "чёрный парень"?" — кричал Ба во время трансляции.

Этот же игрок стал инициатором ухода команды с поля. Вслед за "Башакшехиром" проследовали футболисты "ПСЖ", матч был прерван. УЕФА пытался доиграть матч в тот же день, но футболисты турецкого клуба были против участие в нём Колцеску.

УЕФА не смог сформировать судейскую бригаду полностью, поэтому было решено доиграть матч в среду. Позже арбитров заменили полностью.

Автор: Артём Пермяков
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