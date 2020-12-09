"Краснодар" стал лучшим российским клубом в еврокубках

"Краснодар" в последнем туре Лиги чемпионов сыграл вничью против "Челси". Встреча в Лондоне завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, "Краснодар" уже стал лучшим российским клубом в еврокубках этого сезона. Клуб набрал наибольшее количество очков в рейтинг УЕФА.

"Быки" остаются единственным клубом из России, который добивался побед в еврокубках. "Локомотив" и ЦСКА ещё могут одержать победу, но не обойдут "Краснодар" по очкам.

Очки российских клубов в еврокубках

"Краснодар" — 10 очков.

"Локомотив" — 7 очков.

"Зенит" — 5 очков.

ЦСКА — 3 очка.

"Динамо" — 0,5 очка.

"Ростов" — 0,5 очка.

Краснодарцы продолжат выступления в 1/16 финала Лиги Европы. Команда при жеребьёвке турнира будет несеянной.