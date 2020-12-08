Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифлд заявил о готовности провести бой против Майка Тайсона. По его словам, стороны провели переговоры и близки к соглашению.
Холифилд и Тайсон ранее провели два боя, дважды сильнее был Эвандер. Майк вернулся на ринг спустя 15 лет и вышел против Роя Джонса.
"Конечно, мы с ним общались. Похоже, наш бой состоится. Давайте просто сделаем это. Люди хотят видеть именно наш бой. Если же что-то делать, то это надо делать для людей", — приводит слова Холифилда BoxingScene.
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