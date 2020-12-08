Холифилд заявил, что его бой с Тайсоном состоится

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифлд заявил о готовности провести бой против Майка Тайсона. По его словам, стороны провели переговоры и близки к соглашению.

Холифилд и Тайсон ранее провели два боя, дважды сильнее был Эвандер. Майк вернулся на ринг спустя 15 лет и вышел против Роя Джонса.