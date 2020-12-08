Губерниев отреагировал на слова Резцовой об аборте

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ бывшей лыжницы Анфисы Резцовой об аборте. Ранее спортсменка заявила, что её заставили прерывать беременность перед Олимпиадой-88 из-за того, что "стране нужны были медали".

По словам Губерниева, заставить Резцову не могли в то время. Тем более в составе советской сборной были другие мастеровитые спортсменки, которые не попали в команду. Комментатор уточнил, что Елена Вяльбе и Лариса Лазутина в этот момент беременность не прервали, а сильные Раиса Сметанина просто не попали в эстафету.

"Там был такой состав, что все могли спокойно родить и вернуться в 89-м, как и сделали Вяльбе и Лазутина! Но квартира, видимо, только у Анфисы появилась тогда… И уж точно при позднем Горбачеве никто уже никого не заставлял ничего делать… Предложить могли вариант…", — написал Губерниев в Telegram.

Скандальное интервью Резцовой вышло сегодня на Sports. ru. Позже спортсменка опровергла часть интервью, в котором говорила про употребление допинга.