Норвежские лыжники выступили против бойкота этапов Кубка мира

Норвежские лыжники высказали недовольство тем, что лыжная федерация этой страны приняла решение сняться с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене. В организации заявили, что опасаются заражения спортсменов и тяжёлыми последствиями заболевания COVID-19.

Лыжник Синдре Скара заявил, что из-за снятия с этапов лишился как минимум половины своей зарплаты. По его словам, такую часть дохода составляют призовые за участие в гонках.

"В каком-то смысле нас частично уволили. Мы не можем выполнять свою работу", — сокрушается Скара в интервью NRK.

Ховард Тугбель отметил, что недополучит заработок от спонсорских контрактов. Лыжник уточнил, что ему придётся жить на деньги девушки, которая неплохо зарабатывает.

"Мне придётся жить на её деньги и надеяться, что всё будет хорошо", — заявил Тугбель.

Ранее сообщалось, что норвежская сборная обратилась в FIS с просьбой изменить количество этапов и переездов в январском "Тур де Ски". Международная федерация ответила отказом, так что скандинавы могут пропустить и эти этапы Кубка мира.