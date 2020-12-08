Халили и Гараничев прибыли в сборную России на Кубок мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что Евгений Гараничев и Карим Халили прибыли в Хохфильцен. С 11 по 13 декабря в этом австрийском городе пройдёт третий этап Кубка мира, а через неделю - четвёртый.

Гараничев не смог выступить в Контиолахти после того, как у его партнера по комнате Антона Бабикова был выявлен положительный тест на коронавирус. Евгения отправили из Финляндии домой.

Халили не пробился в сборную на первые этапы КМ, но в Кубке России смог показать хорошие результаты, выиграв две гонки.

"Халили с Гараничевым поздно вечером приехали и еще не тренировались", - приводит "РИА Новости" слова Каминского.

Ранее сообщалось, что на Кубок России из сборной отправятся Пётр Пащенко и Семён Сучилов.