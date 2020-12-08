Замглавы "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

Совет директоров авиакомпании "Победа" объявил выговор генеральному директору Андрею Калмыкову за полёт одного из бортов в поддержку футболиста Артёма Дзюбы. Заместитель гендиректора уволен после этого инцидента, сообщает РБК.

11 ноября над Нефтекамском пилоты рейса Москва — Екатеринбург изменили траекторию полёта, использовав координаты, которые были заданы руководством компании. В результате в небе получился фаллический символ.

Росавиация провела проверку инцидент и выяснилось, что изменение траектории могло повлиять на безопасность полёта. В компании уточнили, что акция была в поддержку футболиста Артёма Дзюбы.

До этого в Сети появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы.