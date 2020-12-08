Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил о том, что получил две жалобы от американского репортёра Филипа Херша, который остался недоволен проведением "Гран-при России" по фигурному катанию.
Журналист отправил в ISU два письма, в которых указал на несоблюдение санитарных норм во время московского этапа "Гран-при". В частности, американцу не понравилось отсутствие масок на спортсменах и тренерах после завершения выступлений, во время съемок kiss-and-cry. Также журналист остался взволнован организацией банкета после мероприятия.
Лакерник уточнил, что не будет отвечать на письма, несмотря на личное знакомство с журналистом.
"Отвечать я не буду — потому что написаны они в явно враждебном тоне, а в полемику в таком случае я вступать не вижу смысла", — приводит "СЭ" Слова Лакерника.
Также вице-президент ISU отметил, что если обращать внимание на подобные моменты, то организация допустит элемент неискренности. По его мнению, фигуристы не нарушили правил, которые устанавливают местные власти.
"Все же мы понимаем, что спортсмены и тренеры регулярно контактируют. А правила устанавливает Роспотребнадзор, и их никто из фигуристов и организаторов не нарушил", — заявил Лакерник.
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