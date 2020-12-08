Американский журналист пожаловался на Россию за "обнимашки"

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник сообщил о том, что получил две жалобы от американского репортёра Филипа Херша, который остался недоволен проведением "Гран-при России" по фигурному катанию.

Журналист отправил в ISU два письма, в которых указал на несоблюдение санитарных норм во время московского этапа "Гран-при". В частности, американцу не понравилось отсутствие масок на спортсменах и тренерах после завершения выступлений, во время съемок kiss-and-cry. Также журналист остался взволнован организацией банкета после мероприятия.

Лакерник уточнил, что не будет отвечать на письма, несмотря на личное знакомство с журналистом.

"Отвечать я не буду — потому что написаны они в явно враждебном тоне, а в полемику в таком случае я вступать не вижу смысла", — приводит "СЭ" Слова Лакерника.

Также вице-президент ISU отметил, что если обращать внимание на подобные моменты, то организация допустит элемент неискренности. По его мнению, фигуристы не нарушили правил, которые устанавливают местные власти.