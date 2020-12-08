Кирьяков: "Среди вторых команд у России будут хорошие шансы"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в разговоре с "Правдой.Ру" оценил результаты жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022 для команды Станислава Черчесова.

В российскую группу попали команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит одна сборная.

"У нас нет топовой сборной типа Германии, Испании, Англии, Италии. Хорваты, конечно, хороши, но не так сильны, как два года назад на чемпионате мира, где мы им уступили в серии пенальти. С другой стороны, у нас больше команд такого уровня выше среднего, где нам предстоят напряженные матчи. Словаки, словенцы… Группа ровная. Я думаю, что, в принципе, рабочая, из которой нужно выходить. То есть хорватов можно обыгрывать. Как я уже сказал, на мой взгляд, они не такие сильны. Тот же Модрич, лидер хорватов, сейчас находится не в оптимальной форме, не играет за "Реал" или мало играет за "Реал". Поэтому, я думаю, все мы должны с оптимизмом смотреть на то, что наша сборная решит задачу", — заявил Кирьяков.

Вторая сборная из группы попадёт в плей-офф раунд. Там 12 команд разыграют три оставшиеся путёвки на ЧМ-2022. В марте 2022 года будут сформированы квартеты, в которых состоятся полуфиналы и финал.

"Второе место — это игра стыков, это игра нервов, поэтому лучше, конечно, не доводить до такого расклада. Но если такое и будет, то, в принципе, я не думаю, что будут большие проблемы у нас в стыковых матчах. Как правило, первые места занимают топ-сборные. А среди вторых команд, я думаю, что у нас будут хорошие шансы. Но как я уже сказал, лучше, конечно, первое место и спокойно выйти без всяких дополнительных матчей", — заявил Кирьяков.

Отборочный турнир стартует в марте 2021 года, когда состоятся три матча. В сентябре запланированы ещё три игры, в октябре и ноябре — по две. Расписание матчей сборной России станет известно позже.