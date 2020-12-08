СК выявил крупные махинации при строительстве стадиона "Зенита"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о мошенничестве при строительстве стадиона "Зенита" в Санкт-Петербурге. По его словам, следствие выявило хищение бюджетных средств почти на 180 млн рублей.

Организатором мошеннической схемы стал предприниматель Алексей Кобыща, учредитель ООО "Группа компаний "Охрана". Эта фирма занималась установкой оборудования для видеонаблюдения.

При помощи фиктивных сделок через посредников оборудование у немецкого поставщика было закуплено на 180 млн рублей дороже реальной стоимости. По делу проходят также предприниматели Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.

"Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге", — приводит "РИА Новости" слова Бастрыкина.

Стадион на Крестовском острове был заложен в 2007 году для футбольного клуба "Зенит". После того, как Россия получила право проведения ЧМ-2018, проект доработали под нормы ФИФА, а стоимость строительства увеличилась до 43 млрд рублей.

На стадионе были проведены матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. В 2021 году арена должна принять четыре игры Евро-2020.

Кроме того, стадион использует "Зенит" в чемпионате России, Лиге чемпионов и Лиге Европы.