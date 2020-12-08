Вечер Лиги чемпионов: шанс "Брюгге", разборки Реброва и Луческу

Во вторник вечером в Лиге чемпионов состоятся заключительные матчи в четырёх группах. На три путёвки в плей-офф турнира претендуют пять команд.

В группе Е турнирная борьба завершена полностью — "Челси" занял первое место, "Севилья" стала второй, "Краснодар" третьим, а "Ренн" четвёртым. Вместе с тем краснодарцы в матче в Лондоне будут бороться за улучшение своих позиций в Лиге Европы.

Чем больше очков в этой игре наберёт "Краснодар", тем выше будут шансы "быков" попасть в число сеяных в 1/16 финала Лиги Европы и получить в соперники менее сильную команду.

В группе F "Лацио" и "Брюгге" предстоит очная дуэль за вторую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Римлян (9 очков) в этой игре устроит ничья, бельгийцам (7 очков) нужна только победа.

В параллельной игре в Санкт-Петербурге встретятся "Зенит" и дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб, который оформил путёвку в 1/8 финала, будет бороться за первое место, которое гарантирует победа.

В группе G "Барселона" и "Ювентус" разыграют первое место. При этом каталонцев устроит даже поражение с разницей в один мяч или со счётом 0:2. Победа туринцев с результатом 3:1 или большей разницей выведет их на первую строчку.

В игре в Киеве "Динамо" Мирчи Луческу и "Ференцварош" Сергея Реброва разыграют место в Лиге Европы. На данный момент у команд по одному очку, а небольшое преимущество у украинской команды — в первом матче в Венгрии была зафиксирована ничья со счётом 2:2.

В группе H наиболее запутанная ситуация — на выход в плей-офф претендуют "МЮ", "ПСЖ" и "Лейпциг". У всех команд пока по девять очков. При этом у "ПСЖ" преимущество по личным встречам над обоими соперниками, а у "МЮ" — над "Лейпцигом".

Если очков будет одинаково и после сегодняшних игр, дальше выйдут "МЮ" и "ПСЖ". Вместе с тем французская команда принимает на своём поле аутсайдера "Башакшехир". Победа с любым счётом выведет парижан в плей-офф. Поэтому вторая путёвка, скорее всего, будет разыграна в матче "Лейпциг" — "МЮ".

Лига чемпионов, 8 декабря