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Глава UFC хочет организовать бои Хабиба с Макгрегором и Сен-Пьером

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Президент UFC Дана Уайт отметил, что надеется на возвращение Хабиба Нурмагомедова в октагон. По его словам, россиянин мог бы выйти против Конора Макгрегора и Жоржа Сен-Пьера.

"Какой бой я хотел бы больше? Хороший вопрос… Оба", — заявил Уайт в интервью BT Sport.

Нурмагомедов и Макгрегор встречались в октябре 2018 года. Тогда Хабиб победил удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Жорж Сен-Пьер ранее выиграл титулы UFC в полусреднем и среднем весе. Последний бой канадец провёл в ноябре 2017 года.

Хабиб после победы над Джастином Гэтжи объявил о том, что это был его последний бой в UFC.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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