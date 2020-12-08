Марио Фернандес объяснил, зачем ему российское гражданство

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как решил принять российское гражданство. По словам бразильца, он сделал это ради армейского клуба.

В октябре 2014 года Фернандес провёл один матч за сборную Бразилии, но он был товарищеским, поэтому игрок мог выступать за сборную России.

Фернандес получил гражданство в июле 2016 года, после чего перестал считаться легионером в чемпионате РПЛ. Предложение о российском паспорте бразильцу сделали гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и главный тренер Леонид Слуцкий.

Фернандес после разговора с родственниками решил принять российское гражданство. Защитник уточнил, что ни один из них не был против.

"В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом", — приводит "Комсомольская правда" слова Фернандеса.

Фернандес в составе сборной России отыграл 25 матчей, в которых забил три мяча. На ЧМ-2018 в его активе пять игр и гол в ворота Хорватии.