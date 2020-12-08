Резцова рассказала, как её заставили сделать аборт перед Олимпиадой-88

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о том, что прервала свою первую беременность из-за позиции тренеров сборной СССР. Произошло это перед Олимпиадой-1988 в Калгари, где спортсменка выступала за команду лыжников.

Позже Резцова родила четырёх дочерей. Дарья Виролайнен и Кристина Резцова пошли по стопам матери в биатлон.

"Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали", — приводит Sports. ru слова Резцовой.

Также спортсменка рассказала о том, как принимала решение об аборте. О беременности она узнала на предолимпийском сборе в Отепе. Из Эстонии Резцову отправили поездом в Москву.

"Она беременная, но нам нужны медали — она не должна рожать", — это исходило от тренеров", — заявила Резцова.

По словам чемпионки, её муж, биатлонист Леонид Резцов, позволил ей самой принять решение. На заседании Спорткомитета Резцова сказала, что согласна на аборт, но попросила квартиру, так как с мужем в это время жила у родителей. Семье Резцовых дали квартиру в Химках.

Резцова на Олимпиаде в Калгари взяла серебро в 20-километровой гонке и золото в эстафете. Позже она перешла в биатлон и завоевала ещё две золотые медали на Олимпийских играх в Альбервиле и Лиллехаммере.