МОК отстранил членов НОК Белоруссии от Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил об отстранении членов Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от участия в Олимпийских играх. Глава МОК назвал это решение предварительным.

"МОК принял предварительное решение отстранить представителей Национального олимпийского комитета Белоруссии от Игр", — приводит ТАСС слова Баха.

Подробности решения МОК не сообщаются. Ранее появилась информация о том, что организация проводит расследование из-за "тревожных сообщений" из Белоруссии. В МОК поступали сигналы о том, что белорусские спортсмены подвергаются дискриминации.

СМИ неоднократно сообщали о задержаниях спортсменов в Белоруссии.