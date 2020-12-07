В понедельник в Цюрих состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира-2022. С лёгкой руки итальянца Даниэля Де Росси и голландца Рафаэля ван дер Варта 55 европейских команды были распределены по десяти группам.
Своих соперников по группе узнала сборная России. Команда Станислава Черчесова, которая была посеяна в третьей "корзине", сыграет против Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
Путёвку на чемпионат мира-2022 получит победитель группы. Вторая команда примет участие в плей-офф, матчи которого запланированы на март 2022 года.
Матчи в группе пройдут в 2021 году:
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