Стали известны соперники сборной России по отбору ЧМ-2022

В понедельник в Цюрих состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира-2022. С лёгкой руки итальянца Даниэля Де Росси и голландца Рафаэля ван дер Варта 55 европейских команды были распределены по десяти группам.

Своих соперников по группе узнала сборная России. Команда Станислава Черчесова, которая была посеяна в третьей "корзине", сыграет против Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Путёвку на чемпионат мира-2022 получит победитель группы. Вторая команда примет участие в плей-офф, матчи которого запланированы на март 2022 года.

Матчи в группе пройдут в 2021 году:

март - 3 игры;

сентябрь - 3 игры;

октябрь - 2 игры;

ноябрь - 2 игры.

Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022

Группа А

Португалия.

Сербия.

Ирландия.

Люксембург.

Азербайджан.

Группа B

Испания.

Швеция.

Греция.

Грузия.

Косово.

Группа C

Италия.

Швейцария.

Северная Ирландия.

Болгария.

Литва.

Группа D

Франция.

Украина.

Финляндия.

Босния и Герцеговина.

Казахстан.

Группа E

Бельгия.

Уэльс.

Чехия.

Белоруссия.

Эстония.

Группа F

Дания.

Австрия.

Шотландия.

Израиль.

Фарерские острова.

Молдавия.

Группа G

Голландия.

Турция.

Норвегия.

Черногория.

Латвия.

Гибралтар.

Группа H

Хорватия.

Словакия.

Россия.

Словения.

Кипр.

Мальта.

Группа I

Англия.

Польша.

Венгрия.

Албания.

Андорра.

Сан-Марино.

Группа J