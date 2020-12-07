Сборная Норвегии по лыжным гонкам не будет выступать на международных стартах до конца февраля 2021 года. Команда возьмёт паузу в выступлениях до чемпионата мира, который состоится в Оберстдорфе, сообщает Dagbladet.
Официальное объявление о пропуске выйдет в ближайшие дни. Чиновники лыжной федерации опасаются, что у лыжников могут возникнуть последствия из-за заражения корнавирусом.
Норвежцы рискуют пропустить "Тур де Ски" и ещё четыре этапа:
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