Назван состав сборной России и имя капитана на Кубок Первого канала
Федерация хоккея России (ФХР) назвала состав национальной команды на этап Евротура Кубок Первого канала. Соревнования пройдут в Москве с 17 по 20 декабря.
Тренерский штаб включил в состав команды 28 хоккеистов. Наибольшее представительство у питерского СКА — 11 игроков.
Капитаном сборной России будет форвард московского "Динамо" Вадим Шипачёв.
Состав сборной России по хоккею
Вратари
- Александр Самонов (СКА).
- Михаил Бердин (СКА).
- Иван Федотов ("Трактор").
Защитники
- Рушан Рафиков ("Локомотив).
- Алексей Марченко ("Локомотив").
- Данила Галенюк (СКА).
- Игорь Ожиганов (СКА).
- Виктор Антипин (СКА).
- Никита Лямкин ("Ак Барс").
- Дмитрий Юдин ("Ак Барс").
- Дмитрий Саморуков (ЦСКА).
- Егор Яковлев ("Металлург" Мг).
- Артем Минулин ("Металлург" Мг).
Нападающие
- Владимир Ткачев (СКА).
- Андрей Кузьменко (СКА).
- Владислав Каменев (СКА).
- Антон Бурдасов (СКА).
- Кирилл Марченко (СКА).
- Иван Морозов (СКА).
- Вадим Шипачев ("Динамо" Москва).
- Андрей Чибисов ("Металлург" Мг).
- Сергей Толчинский ("Авангард").
- Денис Зернов ("Авангард").
- Егор Коршков ("Локомотив").
- Максим Мамин (ЦСКА).
- Павел Карнаухов (ЦСКА).
- Никита Сошников (ЦСКА).
- Дмитрий Воронков ("Ак Барс").