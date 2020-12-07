Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Сотню сданных тестов на коронавирус потеряли в Свердловской области
Умер кинорежиссёр Александр Гордон
Пенсионерка из Екатеринбурга убила сына за то, что он потребовал денег
В Нижневартовске неизвестный напал в подъезде на 11-летнюю девочку
Украина утвердит план "Б" по Донбассу в 2021 году
Как правильно ухаживать за линзами и очками в период пандемии?
Пьяный житель Подмосковья в ходе конфликта выбросил знакомую из окна
Тихановская не хочет быть главой Белоруссии более 45 дней
Диетолог Майкл Мосли предупредил об опасности чёрного хлеба

Назван состав сборной России и имя капитана на Кубок Первого канала

Спорт » Командные виды » Хоккей

Федерация хоккея России (ФХР) назвала состав национальной команды на этап Евротура Кубок Первого канала. Соревнования пройдут в Москве с 17 по 20 декабря.

Назван состав сборной России и имя капитана на Кубок Первого канала

Тренерский штаб включил в состав команды 28 хоккеистов. Наибольшее представительство у питерского СКА — 11 игроков.

Капитаном сборной России будет форвард московского "Динамо" Вадим Шипачёв.

Состав сборной России по хоккею

Вратари

  • Александр Самонов (СКА).
  • Михаил Бердин (СКА).
  • Иван Федотов ("Трактор").

Защитники

  • Рушан Рафиков ("Локомотив).
  • Алексей Марченко ("Локомотив").
  • Данила Галенюк (СКА).
  • Игорь Ожиганов (СКА).
  • Виктор Антипин (СКА).
  • Никита Лямкин ("Ак Барс").
  • Дмитрий Юдин ("Ак Барс").
  • Дмитрий Саморуков (ЦСКА).
  • Егор Яковлев ("Металлург" Мг).
  • Артем Минулин ("Металлург" Мг).

Нападающие

  • Владимир Ткачев (СКА).
  • Андрей Кузьменко (СКА).
  • Владислав Каменев (СКА).
  • Антон Бурдасов (СКА).
  • Кирилл Марченко (СКА).
  • Иван Морозов (СКА).
  • Вадим Шипачев ("Динамо" Москва).
  • Андрей Чибисов ("Металлург" Мг).
  • Сергей Толчинский ("Авангард").
  • Денис Зернов ("Авангард").
  • Егор Коршков ("Локомотив").
  • Максим Мамин (ЦСКА).
  • Павел Карнаухов (ЦСКА).
  • Никита Сошников (ЦСКА).
  • Дмитрий Воронков ("Ак Барс").
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Назван состав сборной России и имя капитана на Кубок Первого канала
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
"Скоро сдуюсь": петербургские рестораторы провели акцию протеста
Сотню сданных тестов на коронавирус потеряли в Свердловской области
Умер кинорежиссёр Александр Гордон
Пенсионерка из Екатеринбурга убила сына за то, что он потребовал денег
В Нижневартовске неизвестный напал в подъезде на 11-летнюю девочку
Украина утвердит план "Б" по Донбассу в 2021 году
Как правильно ухаживать за линзами и очками в период пандемии?
Пьяный житель Подмосковья в ходе конфликта выбросил знакомую из окна
Популярное
Мир. Новости мира
Прибалтийская русофобия больше не в цене

Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение росс﻿ийского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.

Прибалтийская русофобия больше не в цене
Семён Слепаков попал в неловкую ситуацию в США
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков попал в неловкую ситуацию в США
Здоровье
"У всех пациентов": врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Российский шоу-бизнес
Филипп Киркоров поскандалил с организаторами концерта "Песня года"
Любовь Степушова Почему венесуэльцы снова поддержали Мадуро Любовь Степушова Василий Амирджанов Из Москвы в Москву вылетит рейс для влюбленных в небо Василий Амирджанов Игорь Буккер "Железная леди": "тэтчеризм" радикально преобразил Великобританию Игорь Буккер
Комментарии
ВМС США пора привить уважение к России
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Казахстан: интересы России и страшный Китай
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
На провокации флота США предложено отвечать ракетами
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Рухнет ли экономика РФ без миллионов гастарбайтеров
Статья найдется: Европа опять хочет наказать Россию
Путин объяснил на саммите ОДКБ, чего хочет от союзников
ВМС США пора привить уважение к России
Больной раком Тиньков дал совет россиянам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников