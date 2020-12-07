ЦСКА возглавил рейтинг европейских клубов по работе с молодыми игроками

Центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) признал московский ЦСКА лучшим клубом Европы по привлечению молодых футболистов. Средний возраст пришедших в команду игроков составляет 21,4 года.

В тройку лучших также входят словацкая команда "ДАК 1904" и голландский "Херенвен". Лучший клуб из чемпионатов "Большой пятёрки" - мадридский "Реал", возраст приглашённых игроков которого составляет 22,2 года.

Рейтинг лучших клубов Европы по работе с молодежью