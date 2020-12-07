Тарасова раскритиковала Иоладу Чен за слова о Загитовой

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике комментатора Иоланду Чен за высказывания об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Ранее журналистка заявила, что ей неловко за фигуристку, которая работает ведущей Первого канала.

Тарасова отметила, что Чен необходимо смотреть другие программы, если ей не нравится работа Загитовой.

"Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге!", — приводит Sport24 слова Тарасовой.

Загитова является ведущей шоу "Ледниковый период". Ранее сообщалось, что рейтинги передачи превысили рейтинги Кубка России по фигурному катанию.