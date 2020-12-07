Финны включили 18 игроков КХЛ в состав на Кубок Первого канала

Сборная Финляндии по хоккею выступит на Кубке Первого канала в составе, где будут находиться 18 игроков КХЛ. Соревнования состоятся с 17 по 20 декабря.

Сборная Финляндии сыграет против России, Чехии и Швеции.

Состав сборной Финляндии

Вратари

Юсси Рюнняс ("Линчёпинг", Швеция).

Янне Ювонен ("Лександ", Швеция).

Юхо Олкинуора ("Металлург", Магнитогорск).

Защитники

Вилле Покка, Оливер Каски (оба — "Авангард").

Никлас Фриман ("Йокерит").

Тони Сунд ("Динамо", Рига).

Вели-Матти Виттасмяки ("Северсталь").

Юусо Хиетанен ("Динамо", Москва).

Петтери Линдбом ("Биль", Швейцария).

Петтери Никкиля ("Линчёпинг").

Робин Сало ("Эребру", Швеция).

Отсо Рантакари ("Нефтехимик").

Нападающие