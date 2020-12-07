Финны включили 18 игроков КХЛ в состав на Кубок Первого канала
Сборная Финляндии по хоккею выступит на Кубке Первого канала в составе, где будут находиться 18 игроков КХЛ. Соревнования состоятся с 17 по 20 декабря.
Сборная Финляндии сыграет против России, Чехии и Швеции.
Состав сборной Финляндии
Вратари
- Юсси Рюнняс ("Линчёпинг", Швеция).
- Янне Ювонен ("Лександ", Швеция).
- Юхо Олкинуора ("Металлург", Магнитогорск).
Защитники
- Вилле Покка, Оливер Каски (оба — "Авангард").
- Никлас Фриман ("Йокерит").
- Тони Сунд ("Динамо", Рига).
- Вели-Матти Виттасмяки ("Северсталь").
- Юусо Хиетанен ("Динамо", Москва).
- Петтери Линдбом ("Биль", Швейцария).
- Петтери Никкиля ("Линчёпинг").
- Робин Сало ("Эребру", Швеция).
- Отсо Рантакари ("Нефтехимик").
Нападающие
- Йори Лехтеря ("Спартак").
- Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Хенри Иконен (все — "Йокерит").
- Миро Аалтонен (СКА).
- Нико Оямяки ("Линчёпинг").
- Йоонас Няттинен ("Северсталь").
- Ере Карьялайнен ("Сочи").
- Юлиус Няттинен ("Амбри-Пиотта", Швейцария).
- Микаэль Руохомаа, Юусо Пуустинен (оба — "Сибирь").
- Роберт Лейно ("Эребру").
- Артту Иломяки ("Лулео", Швеция).
- Теему Турунен ("Давос", Швейцария).
- Харри Песонен ("Металлург", Магнитогорск).