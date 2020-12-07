"Боруссия" сыграет с "Зенитом" в Лиге чемпионов без лидеров

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Зенита" отметил, что на поле не сможет выйти часть основы команды. Так, против питерцев не сыграют Эрлинг Холанн, Тома Менье, Томас Дилейни, Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру, Махмуд Дауд и Матеу Морей.

По словам Фавра, главную задачу "Боруссия" уже выполнила, выйдя из группы. Несмотря на это команда будет играть на победу, чтобы обеспечить первое место в квартете.

"Возможно, лучше занять первое место в группе. Это сыграет роль во время жеребьевки", — приводит "СЭ" слова Фавра.

Дортмундцы занимают первое место после пяти туров. Упустить его команда может в том случае, если после шестого тура у неё будут одинаковые показатели с "Лацио". Римляне на своём поле примут "Брюгге".