Шварцман останется в "Формуле-2" на следующий год

Российский пилот команды "Према Рейсинг" Роберт Шварцман продолжит выступления в "Формуле-2" в 2021 году. В этом году россиянин занял четвёртое место в зачёте пилотов.

21-летний гонщик одержал четыре победы и дважды поднимался на пьедестал почёта. По словам Шварцмана, в следующем году он будет работать на усовершенствованием болида.

"Наша цель как коллектива — победить и добиться прогресса по сравнению с результатами этого сезона, много работать, улучшить машину и в то же время получать удовольствие от наших выступлений", — приводит слова Шварцмана пресс-служба "Формулы-2".

На последнем этапе "Формулы-1" в Абу-Даби Шварцман станет тест-пилотом "Феррари".