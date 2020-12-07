Президент ФНЛ ушёл в отставку из-за усталости

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов сообщил о своей отставке на собрании организации. По сведениям нескольких источников, глава лиги заявил, что уходи из-за усталости, после чего покинул мероприятие.

Ефремов работал главой ФНЛ с декабря 2010 года, то есть оставался единственным президентом лиги. ФНЛ была организована в 2011 году, когда российский футбол перешёл на систему осень-весна.

С сезона-2011/12 были введены стыковые матчи за право выступать в РПЛ. Тогда выйти в элитный дивизион могли сразу четыре команды - две напрямую, две через стыки с клубами РПЛ.