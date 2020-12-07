Бывший украинский футболист получил 12 лет за шпионаж

Мосгорсуд вынес решение по делу бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Спортсмена признали виновным в шпионаже в пользу Украины. Суд приговорил украинца к 12 года лишения свободы, сообщает РБК.

Василенко был задержан в октябре 2019 года за перевозку незаконных веществ через границу с Россией. Позже ФСБ установила причастность экс-футболиста к шпионажу.

Мужчина находился в СИЗО. Прокурор просил суд дать Василенко 16 лет по статье 276 УК РФ. Другие детали дела неизвестны.

Василенко был профессиональным футболистом с 1992 по 2001 год. На Украине он выступал за "Дружбу" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврию" (Новотроицк).