Агент Дриусси заявил, что игрока неправильно поняли

Эрнан Берман, агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси прокомментировал высказывания своего клиента о нежелании выступать за питерскую команду. Ранее футболист заявил, что уже три года играет на плохой позиции и хочет вернуться в аргентинский "Ривер Плейт".

По словам Бермана, российские журналисты неправильно поняли Дриусси. Агент уточнил, что футболист хочет вернуться в "Ривер Плейт", но не сейчас.

"Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в "Ривер Плейт", но не говорил, что хочет сделать это сейчас!" — приводит "Евро-Футбол" слова Бермана.

Также агент добавил, что на данный момент Дриусси полностью сконцентрирован на выступлениях за "Зенит". С 2017 года форвард провёл 129 матчей, в которых забил 24 мяча.