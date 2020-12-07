Варди был наказан за то, что сломал флаг ЛГБТ, празднуя гол

Нападающий "Лестера" Джейми Варди получил, возможно, самую нелепую жёлтую карточку в своей карьере. Форвард забил гол на 90-й минуте матча чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед". Этот мяч позволил "лисам" одержать победу со счётом 2:1.

Варди побежал праздновать гол и снёс угловой флажок. На этом матче он был не совсем обычным — в рамках акции Rainbow Laces он был выкрашен в цвета ЛГБТ-сообщества.

Jamie Vardy absolutely destroyed the corner flag celebrating his last-minute winner 😅 pic.twitter.com/R6TSPUaBTv — B/R Football (@brfootball) December 6, 2020

Футболист попытался починить флажок, но у него ничего не получилось. Арбитр встречи показал форварду жёлтую карточку за "неспортивное поведение".

"Лестер" набрал 21 очко в 11-ти матчах и идёт четвёртым в турнирной таблице. От лидеров чемпионата — "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" — команда отстаёт на три очка.