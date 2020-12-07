Экс-глава "Москвы" рассказал о сорвавшемся трансфере Фигу

Экс-глава футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус рассказал о переговорах с португальцем Луишем Фигу. Футболист мог переехать в Россию в 2005 году, но выбрал миланский "Интер".

"Это не шутка. Я вел эти переговоры. Спонсоры клуба готовы были выделить деньги на интересный проект. 8 млн евро в год! Он очень долго думал", — заявил Белоус в эфире "Матч ТВ".

По словам Белоуса, отказать "Москве" Фигу прилетел в Россию. В "Интере" португалец провёл четыре года, после чего завершил карьеру.

Футбольный клуб "Москва" был образован в 1997 году, а расформирован в 2010. Команда провела девять сезонов в Российской премьер-лиге (РПЛ). В своём лучшем сезоне "горожане" заняли четвёртое место в чемпионате и вышли в финал Кубка России.