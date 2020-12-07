"Милан" показал лучший старт в чемпионате Италии за 65 лет

"Милан" удачно начал сезон в чемпионате Италии. Команда одержала восемь побед и дважды сыграла вничью в десяти турах и захватила лидерство в турнирной таблице.

Для "россонери" это лучший старт в чемпионате за последние 65 лет. В 1955 году миланцы одержали девять побед и один раз сыграли вничью в десяти первых матчах.

В целом серия без поражений "Милана" в чемпионате Италии составляет 22 матча. В последний раз команда проигрывала девять месяцев назад "Дженоа".

Победа над "Сампдорией" позволила "Милану" набрать 26 очков. Ближайшего преследователя — "Интер" — на пять очков.

До конца года "Милан" проведёт ещё четыре матча в Серии А: против "Пармы", "Дженоа", "Сассуоло" и "Лацио".